Китайцы за три дня выпили весь латте с водкой в кофейнях
Китайская компания Luckin Coffee сообщила об ажиотаже на кофе со вкусом водки
В Китае кофейная компания Luckin Coffee сообщила о неожиданно высоких продажах своего нового напитка — латте со вкусом водки "Маотай", из-за чего даже закончились ингредиенты для его приготовления. Об этом организация написала в соцсети Weibo.
"Сейчас у нас недостаточно ингредиентов, но продажи на этой неделе в большинстве кофеен продолжатся", — отмечается в тексте.
4 сентября компания совместно с производителем алкоголя Kweichow Moutai начала продажи кофе, в который добавлялось молоко с содержанием водки крепостью 53%. При этом опьянеть от одной чашки невозможно, потому что там доля алкоголя едва доходит до 0,5%.
В первый же день китайцы выпили 5,42 миллиона чашек необычного кофе, а компания получила прибыли на 13,6 миллиона долларов. Сейчас производитель просит клиентов набраться терпения, пока все ингредиенты будут вновь закуплены.
Ранее диетолог рассказал Лайфу, что кофе не стоит сочетать с алкоголем, так как человек может не почувствовать опьянения. В результате он рискует выпить ещё больше спиртного и хуже перенести интоксикацию.
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