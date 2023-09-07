Китайцы за три дня выпили весь латте с водкой в кофейнях

В Китае кофейная компания Luckin Coffee сообщила о неожиданно высоких продажах своего нового напитка — латте со вкусом водки "Маотай", из-за чего даже закончились ингредиенты для его приготовления. Об этом организация написала в соцсети Weibo.

"Сейчас у нас недостаточно ингредиентов, но продажи на этой неделе в большинстве кофеен продолжатся", — отмечается в тексте.

4 сентября компания совместно с производителем алкоголя Kweichow Moutai начала продажи кофе, в который добавлялось молоко с содержанием водки крепостью 53%. При этом опьянеть от одной чашки невозможно, потому что там доля алкоголя едва доходит до 0,5%.

В первый же день китайцы выпили 5,42 миллиона чашек необычного кофе, а компания получила прибыли на 13,6 миллиона долларов. Сейчас производитель просит клиентов набраться терпения, пока все ингредиенты будут вновь закуплены.