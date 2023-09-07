Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 16:06

Пьяная москвичка устроила самоподжог, чтобы отвлечь мужа от телика

SHOT: Москвичка попала в ожоговую реанимацию, пытаясь добиться внимания от мужа

Пьяная москвичка совершила самоподжог, чтобы отвлечь внимание мужа от телевизора. По данным SHOT, всё произошло накануне в квартире на Ленинградском проспекте. 31-летняя дамочка устроила "фаер-шоу", поставив кресло прямо перед 50-летним избранником, увлечённым просмотром любимой телепередачи.

Пострадавшую доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с ожогами 43% тела и ожоговым шоком средней степени тяжести. Ошарашенный супруг теперь постоянно дежурит возле её палаты.

Амурец сжёг в печи новорождённого сына и привёз в морг труп жены в одеяле

Амурец сжёг в печи новорождённого сына и привёз в морг труп жены в одеяле

А ранее Лайф писал, как в Санкт-Петербурге 27-летнего мужчину госпитализировали с серьёзными ожогами 20% тела после того, как он залез на печь для кремации животных. Сильнее всего пострадали туловище, руки и ноги пострадавшего.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
  • Дичь
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров