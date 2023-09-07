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7 сентября, 16:50

Макрона призвали запретить флаг Украины на Олимпиаде в Париже из-за зверств ВСУ

Французский политик Дюпон-Эньян осудил Макрона за запрет флага РФ на ОИ-2024

Если не поднимать флаг России на предстоящих Олимпийских играх, тогда нужно запретить и украинский, ведь все знают о военных преступлениях солдат ВСУ. Таким мнением поделился лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, пишет EADaily.

"Будут подниматься флаги практически всех делегаций, в том числе флаг Украины, хотя мы видели зверства со стороны украинских военных. Сторонники продолжения конфликта есть по обе стороны линии фронта, однако Франция сейчас оказывает чрезмерную поддержку Украине", — сказал политик.

Он категорически не согласился с французским президентом Эмманюэлем Макроном, который высказался за запрет только флага РФ на соревнованиях. Дюпон-Эньян назвал Украину "катастрофой для Европы", ведь Киев продолжает эскалацию и требует всё больше оружия и денег от Запада.
По его мнению, киевские власти могли пойти другим путём: согласиться на демилитаризацию и нейтральный статус. Но теперь под угрозой даже Европа из-за упрямства Украины. Политик уверен, что затягивающийся конфликт постепенно разрушает ЕС, а выгоду получают США и Китай. Европейские лидеры должны остановить поставки вооружения Киеву, считает француз. "Если мы хотим исчезновения Европы в XXI веке, мы можем продолжать в том же духе", — резюмировал он.
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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против политизации темы участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. Однако он также высказался против российских флагов на Играх.

Обложка ©

Getty Images / Christophe Morin

Татьяна Миссуми
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