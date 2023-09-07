На Украине разразились обвинениями в адрес Турции из-за сделок по зерну с Россией
Журналист Довгань назвал Турцию "соучастником кражи украинского зерна"
Украинский журналист Константин Довгань обрушился на Турцию с обвинениями в том, что страна подыгрывает России в вопросе вывоза зерна. Он назвал Анкару "соучастником кражи", сообщает EADaily.
"Часто Анкара банально закрывает глаза на российский "теневой флот" с отключёнными идентификационными системами, который грабит Украину и вывозит через порты в Крыму, Бердянске и Мариуполе зерно и металлы в Африку", — утверждает Довгань.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен бездействовать в случае продления членами Евросоюза запрета на импорт украинского зерна. Незалежная намерена отстаивать свои права в международных судах.
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Getty Images / Turkish Defense Ministry