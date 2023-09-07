На Украине разразились обвинениями в адрес Турции из-за сделок по зерну с Россией

Украинский журналист Константин Довгань обрушился на Турцию с обвинениями в том, что страна подыгрывает России в вопросе вывоза зерна. Он назвал Анкару "соучастником кражи", сообщает EADaily.

"Часто Анкара банально закрывает глаза на российский "теневой флот" с отключёнными идентификационными системами, который грабит Украину и вывозит через порты в Крыму, Бердянске и Мариуполе зерно и металлы в Африку", — утверждает Довгань.