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7 сентября, 16:47

На Украине разразились обвинениями в адрес Турции из-за сделок по зерну с Россией

Журналист Довгань назвал Турцию "соучастником кражи украинского зерна"

Украинский журналист Константин Довгань обрушился на Турцию с обвинениями в том, что страна подыгрывает России в вопросе вывоза зерна. Он назвал Анкару "соучастником кражи", сообщает EADaily.

"Часто Анкара банально закрывает глаза на российский "теневой флот" с отключёнными идентификационными системами, который грабит Украину и вывозит через порты в Крыму, Бердянске и Мариуполе зерно и металлы в Африку", утверждает Довгань.

Россия и Турция договорились о поставке 1 млн тонн зерна

Россия и Турция договорились о поставке 1 млн тонн зерна

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен бездействовать в случае продления членами Евросоюза запрета на импорт украинского зерна. Незалежная намерена отстаивать свои права в международных судах.
Обложка ©

Getty Images / Turkish Defense Ministry

Юрий Лысенко
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