Бежавший от СВО петербуржец основал банду "Русские Сан-Хуана" и попался на наркоторговле

В Перу полиция задержала гражданина РФ Артёма Сафонова, которого заподозрили в распространении наркотических веществ. Об этом сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника Хавьера Инфантеса.

Задержание Артёма Сафонова. Фото © Gacetaperutv.pe

"Сотрудники... национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина, они занимались продажей марихуаны в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес (провинция Лима)", — отмечается в тексте.

Во время очередного рейда правоохранители поймали 27-летнего Ренсо Бонилье Рейесе и 39-летнего россиянина. У них обнаружены оружие и три килограмма марихуаны. Полиция считает, что Сафонов является главой преступной группировки "Русские Сан-Хуана". При этом русским в банде был только он.

Как узнал Mash, задержанный родом из Санкт-Петербурга. Он учился в гимназии при Государственном Русском музее и на соцфаке СПбГУ. После начала спецоперации Сафонов уехал из страны и обосновался в пригороде Лимы — в Сан-Хуан-де-Мирафлорес. Чтобы заработать на жизнь, петербуржец собрал банду из семи человек, младшим участникам было по 20 лет, и организовал наркоторговлю.