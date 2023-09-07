Бежавший от СВО петербуржец основал банду "Русские Сан-Хуана" и попался на наркоторговле
Полиция Перу задержала россиянина, подозреваемого в торговле марихуаной
В Перу полиция задержала гражданина РФ Артёма Сафонова, которого заподозрили в распространении наркотических веществ. Об этом сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника Хавьера Инфантеса.
Задержание Артёма Сафонова. Фото © Gacetaperutv.pe
"Сотрудники... национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина, они занимались продажей марихуаны в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес (провинция Лима)", — отмечается в тексте.
Во время очередного рейда правоохранители поймали 27-летнего Ренсо Бонилье Рейесе и 39-летнего россиянина. У них обнаружены оружие и три килограмма марихуаны. Полиция считает, что Сафонов является главой преступной группировки "Русские Сан-Хуана". При этом русским в банде был только он.
Как узнал Mash, задержанный родом из Санкт-Петербурга. Он учился в гимназии при Государственном Русском музее и на соцфаке СПбГУ. После начала спецоперации Сафонов уехал из страны и обосновался в пригороде Лимы — в Сан-Хуан-де-Мирафлорес. Чтобы заработать на жизнь, петербуржец собрал банду из семи человек, младшим участникам было по 20 лет, и организовал наркоторговлю.
Ранее сообщалось, что россиянка вернулась из Таиланда с пакетом марихуаны в багаже. Отпуск 32-летней Виктории проходил на Пхукете, а местные законы разрешают свободную продажу опасных веществ. Теперь женщина может угодить в тюрьму в России на семь лет.
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