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7 сентября, 17:15

Бежавший от СВО петербуржец основал банду "Русские Сан-Хуана" и попался на наркоторговле

Полиция Перу задержала россиянина, подозреваемого в торговле марихуаной

В Перу полиция задержала гражданина РФ Артёма Сафонова, которого заподозрили в распространении наркотических веществ. Об этом сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника Хавьера Инфантеса.

Задержание Артёма Сафонова. Фото © Gacetaperutv.pe

Задержание Артёма Сафонова. Фото © Gacetaperutv.pe

"Сотрудники... национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина, они занимались продажей марихуаны в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес (провинция Лима)", отмечается в тексте.

Во время очередного рейда правоохранители поймали 27-летнего Ренсо Бонилье Рейесе и 39-летнего россиянина. У них обнаружены оружие и три килограмма марихуаны. Полиция считает, что Сафонов является главой преступной группировки "Русские Сан-Хуана". При этом русским в банде был только он.

Как узнал Mash, задержанный родом из Санкт-Петербурга. Он учился в гимназии при Государственном Русском музее и на соцфаке СПбГУ. После начала спецоперации Сафонов уехал из страны и обосновался в пригороде Лимы — в Сан-Хуан-де-Мирафлорес. Чтобы заработать на жизнь, петербуржец собрал банду из семи человек, младшим участникам было по 20 лет, и организовал наркоторговлю.

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Ранее сообщалось, что россиянка вернулась из Таиланда с пакетом марихуаны в багаже. Отпуск 32-летней Виктории проходил на Пхукете, а местные законы разрешают свободную продажу опасных веществ. Теперь женщина может угодить в тюрьму в России на семь лет.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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