Медведев одарил Маска не очень цензурным, но лестным эпитетом за срыв атаки ВСУ на Крым

Если информация о том, что в прошлом году основатель SpaceX Илон Маск отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, правдива, то он последний адекватный человек в Северной Америке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Если то, что [автор биографии Маска Уолтер] Айзексон написал в своей книге, — правда, то, похоже, Маск — последний вменяемый человек в Северной Америке. Или как минимум в гендерно нейтральной Америке он последний, у кого есть "шары", — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).