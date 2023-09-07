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7 сентября, 18:03

Медведев одарил Маска не очень цензурным, но лестным эпитетом за срыв атаки ВСУ на Крым

Медведев назвал Маска последним вменяемым человеком в Северной Америке

<p>Дмитрий Медведев, Илон Маск. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67825/photos/67649" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a>, © Getty Images / Maja Hitij</p>

Дмитрий Медведев, Илон Маск. Фото © Kremlin.ru, © Getty Images / Maja Hitij

Если информация о том, что в прошлом году основатель SpaceX Илон Маск отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, правдива, то он последний адекватный человек в Северной Америке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Если то, что [автор биографии Маска Уолтер] Айзексон написал в своей книге, — правда, то, похоже, Маск — последний вменяемый человек в Северной Америке. Или как минимум в гендерно нейтральной Америке он последний, у кого есть "шары", написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, по данным СМИ, Уолтер Айзексон написал, что в прошлом году Илон Маск намеренно отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым атаку на Черноморский флот России. Утверждается, что предприниматель боялся реакции Москвы на это в виде ядерного удара. Кроме того, он высказывал мнение, что Украина идёт к "стратегическому поражению".

Матвей Константинов
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