"Гамардойджба?": Боррель опозорился, пытаясь выговорить грузинское приветствие в Тбилиси
Боррель не смог выговорить грузинское приветствие в Тбилиси
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке в Тбилиси. Он дважды попытался сказать "гамарджоба" и, похоже, просто сдался на "гамардобе".
Боррель не смог выговорить грузинское приветствие в Тбилиси. Видео © VK / Sputnik Грузия
"Я попробую произнести это на вашем языке. Гамардойджба? Гамардоба! Хорошо. Гамардоба!" — сказал он перед журналистами.
Жозеп Боррель прибыл с двухдневным визитом в Тбилиси сегодня. Ожидается, что дипломат обсудит с политиками и Парламентом Грузии реформы, проведение которых необходимо для получения страной статуса кандидата в Евросоюз. Кроме того, Боррель затронет темы спецоперации на Украине, инвестиций в экономику закавказской республики, а также поддержки её суверенитета и территориальной целостности.
А президент США Джо Байден оконфузился куда серьёзнее. Он просто покинул церемонию вручения медали Почёта пожилому ветерану войны во Вьетнаме в Белом доме. В какой-то момент американский лидер спустился со сцены и, подозрительно оглядываясь, вышел из зала.
ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS