"Гамардойджба?": Боррель опозорился, пытаясь выговорить грузинское приветствие в Тбилиси

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке в Тбилиси. Он дважды попытался сказать "гамарджоба" и, похоже, просто сдался на "гамардобе".

Боррель не смог выговорить грузинское приветствие в Тбилиси. Видео © VK / Sputnik Грузия

"Я попробую произнести это на вашем языке. Гамардойджба? Гамардоба! Хорошо. Гамардоба!" — сказал он перед журналистами.

Жозеп Боррель прибыл с двухдневным визитом в Тбилиси сегодня. Ожидается, что дипломат обсудит с политиками и Парламентом Грузии реформы, проведение которых необходимо для получения страной статуса кандидата в Евросоюз. Кроме того, Боррель затронет темы спецоперации на Украине, инвестиций в экономику закавказской республики, а также поддержки её суверенитета и территориальной целостности.