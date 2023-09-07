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7 сентября, 18:14

"Гамардойджба?": Боррель опозорился, пытаясь выговорить грузинское приветствие в Тбилиси

Боррель не смог выговорить грузинское приветствие в Тбилиси

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке в Тбилиси. Он дважды попытался сказать "гамарджоба" и, похоже, просто сдался на "гамардобе".

Боррель не смог выговорить грузинское приветствие в Тбилиси. Видео © VK / Sputnik Грузия

"Я попробую произнести это на вашем языке. Гамардойджба? Гамардоба! Хорошо. Гамардоба!" сказал он перед журналистами.

Жозеп Боррель прибыл с двухдневным визитом в Тбилиси сегодня. Ожидается, что дипломат обсудит с политиками и Парламентом Грузии реформы, проведение которых необходимо для получения страной статуса кандидата в Евросоюз. Кроме того, Боррель затронет темы спецоперации на Украине, инвестиций в экономику закавказской республики, а также поддержки её суверенитета и территориальной целостности.

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Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Матвей Константинов
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