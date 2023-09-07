Названа заложенная в ДНК "суперспособность" рыжих людей

Люди с рыжими волосами обладают врождённой способностью самостоятельно синтезировать витамин D при редком пребывании на солнце. Такую особенность они могли получить благодаря эволюции, уверена врач-генетик Антонина Акименко.

Эксперт подчеркнула, что в крови рыжеволосых зафиксирован более высокий уровень предшественника витамина D. Этот феномен возник из-за процесса адаптации людей к проживанию в условиях низкой освещённости, например на территории Северной Европы.

"Благодаря такой особенности рыжеволосые люди могут более эффективно синтезировать собственный витамин D", — пояснила Акименко в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, нередко огненные волосы достаются человеку вместе с белой кожей, уязвимой к ультрафиолетовому излучению. Именно поэтому рыжие легко могут получить солнечный ожог и даже рак. Таким людям важно пользоваться защитным кремом и ограничивать пребывание на улице в безоблачные дни, посоветовала специалист.