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7 сентября, 18:58

Названа заложенная в ДНК "суперспособность" рыжих людей

Врач Акименко: Рыжеволосые люди не испытывают дефицита витамина D из-за эволюции

Люди с рыжими волосами обладают врождённой способностью самостоятельно синтезировать витамин D при редком пребывании на солнце. Такую особенность они могли получить благодаря эволюции, уверена врач-генетик Антонина Акименко.

Эксперт подчеркнула, что в крови рыжеволосых зафиксирован более высокий уровень предшественника витамина D. Этот феномен возник из-за процесса адаптации людей к проживанию в условиях низкой освещённости, например на территории Северной Европы.

"Благодаря такой особенности рыжеволосые люди могут более эффективно синтезировать собственный витамин D", — пояснила Акименко в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, нередко огненные волосы достаются человеку вместе с белой кожей, уязвимой к ультрафиолетовому излучению. Именно поэтому рыжие легко могут получить солнечный ожог и даже рак. Таким людям важно пользоваться защитным кремом и ограничивать пребывание на улице в безоблачные дни, посоветовала специалист.

Гинеколог объяснил, почему врачи не любят рыжих пациентов

Гинеколог объяснил, почему врачи не любят рыжих пациентов

Ранее Лайф рассказывал, что 6 сентября во многих странах мира отмечают Международный день рыжих. Праздник является неофициальным и совпадает с Днём борьбы с прокрастинацией.

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Flickr / Maria Smola

Илья Пушкарев
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