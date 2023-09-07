Названа заложенная в ДНК "суперспособность" рыжих людей
Врач Акименко: Рыжеволосые люди не испытывают дефицита витамина D из-за эволюции
Люди с рыжими волосами обладают врождённой способностью самостоятельно синтезировать витамин D при редком пребывании на солнце. Такую особенность они могли получить благодаря эволюции, уверена врач-генетик Антонина Акименко.
Эксперт подчеркнула, что в крови рыжеволосых зафиксирован более высокий уровень предшественника витамина D. Этот феномен возник из-за процесса адаптации людей к проживанию в условиях низкой освещённости, например на территории Северной Европы.
"Благодаря такой особенности рыжеволосые люди могут более эффективно синтезировать собственный витамин D", — пояснила Акименко в беседе с "Газетой.ru".
По словам врача, нередко огненные волосы достаются человеку вместе с белой кожей, уязвимой к ультрафиолетовому излучению. Именно поэтому рыжие легко могут получить солнечный ожог и даже рак. Таким людям важно пользоваться защитным кремом и ограничивать пребывание на улице в безоблачные дни, посоветовала специалист.
Ранее Лайф рассказывал, что 6 сентября во многих странах мира отмечают Международный день рыжих. Праздник является неофициальным и совпадает с Днём борьбы с прокрастинацией.
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