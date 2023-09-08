Участвовавший в Олимпиаде сноубордист погиб в Швеции при исполнении сложного трюка

Тело погибшего при исполнении опасного трюка шведского сноубордиста Микаэля Лундмарка нашли спустя два месяца после смерти спортсмена. Поиски участника Олимпийских игр в Турине длились более двух месяцев, сообщило местное издание Expressen.

Несчастный случай произошёл с Лундмарком 16 июня. В этот день 36-летний сноубордист решил сделать сальто с моста Вестерброн в центре Стокгольма на глазах у очевидцев. После жёсткого удара о воду спортсмен уже не всплыл на поверхность. Попытки спасателей найти смельчака не увенчались успехом.

Лишь 27 августа тело Лундмарка было обнаружено случайными прохожими. Его прибило к берегу в гавани Риддархольм шведской столицы. Опознать спортсмена удалось лишь по татуировкам.