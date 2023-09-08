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8 сентября, 00:37

Байден на год продлил чрезвычайное положение из-за угроз вмешательства в выборы

В США ещё на год продлено действие исполнительного указа, предусматривающего применение санкций за вмешательство в ход выборов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", — говорится в заявлении президента страны Джо Байдена.

Американский лидер полагает, что разные силы "исторически стремятся получить выгоду от американской свободной и открытой политической системы", хотя и признаёт, что доказательств их вмешательства нет.

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А ранее Лайф писал, что, согласно опросу, проведённому 24–30 августа, за Байдена и Трампа готовы проголосовать по 46% избирателей. А вот при условии наличия других кандидатов, кроме них, Трамп вырвался вперёд: 40% против 39% у Байдена.

Обложка ©

Unsplash / Ana Lanza

Лариса Сафронова
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