Байден на год продлил чрезвычайное положение из-за угроз вмешательства в выборы

В США ещё на год продлено действие исполнительного указа, предусматривающего применение санкций за вмешательство в ход выборов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", — говорится в заявлении президента страны Джо Байдена.

Американский лидер полагает, что разные силы "исторически стремятся получить выгоду от американской свободной и открытой политической системы", хотя и признаёт, что доказательств их вмешательства нет.