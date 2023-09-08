Вооружённые силы США могут принять непосредственное участие в конфликте с Россией, используя тактику "фальшивого флага". Однако в этом случае Вашингтон обречён на поражение, уверен бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

"Конечно, американцы в бой один на один против русских не пойдут. Это сейчас трудно представить. Но возможно их участие вместе с англичанами в прикрытии каких-то частей НАТО. К примеру, поляков, если те решатся забрать Львов", — считает отставной майор.

Крапивник напомнил, что в такой операции будут задействованы части, которые дислоцируются на европейских базах. Впрочем, ряд серьёзных проблем не позволит американским войскам взять верх в противостоянии с ВС РФ. Например, вызванный операциями в Афганистане и Ираке глубокий кризис военной системы помешает США быстро вернуться от бригад к уровням дивизий.

"Много проблем принесло и внедрение ЛГБТ, трансгендеров. В пехоту и танковые части начали брать женщин, и им физически сложно там тянуть", — рассказал Крапивник в интервью kp.ru.