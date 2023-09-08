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8 сентября, 05:00

Россиянки признались, что хотели носить украшения с детства, но их часто не было

Опрос: Большинство россиянок начали носить украшения ещё в детстве

Почти половина участниц опроса не имели в детстве украшений, однако это не вселило в них мысль, что уже своим детям нужно запрещать их носить. Анализ по этой теме провели ювелирный бренд SOKOLOV и маркетплейс Ozon, а результаты узнал Лайф.

Оказалось, что 23% опрошенных женщин регулярно стали носить украшения в виде серёжек, колец и подвесок ещё в дошкольном возрасте. А 56% помнят, когда им прокололи уши или впервые купили украшение, и чаще это происходило в детстве. Часть респонденток (29%) признались, что украшаться стали по собственному желанию до 12 лет, а 31% согласились с предложением родителей в возрасте с трёх до семи лет.

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Большинство родителей (52%) разрешают детям носить украшения в школу, однако всё зависит от стоимости драгоценности. Менее трети (29%) готовы потратить на неё от трёх до пяти тысяч рублей, 19% же могут заплатить 5–10 тысяч рублей, а 9% — и вовсе свыше десяти тысяч.

Больше половины (51%) опрошенных родителей покупают новые украшения для своих детей, а 35% отдают свои старые. Драгоценности россияне дарят по различным поводам, включая праздники (35%), дни рождения (27%) и крестины (19%). Золото и серебро остаются наиболее популярными металлами для детских украшений: их выбирают 40% и 38% покупателей соответственно. Если говорить о самых популярных видах украшений, то здесь лидируют серьги (42%), кольца (32%), подвески (31%) и крестики (27%).

Украшения для детей часто выбираются с учётом вкусов и предпочтений ребёнка. Например, чаще всего дети просят ювелирные изделия с дизайном в виде сердечек (28%), геометрических фигур (22%) и цветов (21%).

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Ранее стало известно, что россияне хранят дома золота на три триллиона рублей. В то же время каждый второй опрошенный заявил о готовности расстаться с ним.

Обложка ©

Unsplash / Helen Ngoc N.

Артур Лапсаков

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