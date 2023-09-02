Хватит уже делать это неправильно: 4 совета от стилиста по уходу и чистке аксессуаров

Аксессуары являются неотъемлемой частью любого стильного образа. Без грамотно подобранных украшений, очков или ремней ваш образ может смотреться незаконченным или не так ярко. Но, как известно, за аксессуарами необходимо следить не менее внимательно, чем за другими элементами гардероба. Стилист Лена Червова дала несколько советов, которые позволят сохранить свои украшения в идеальном состоянии и на долгое время.

Как правильно ухаживать за бижутерией

4 простых правила, о которых никто не знает, — как правильно ухаживать за украшениями. Фото © Shutterstock

"Есть несколько проблем, связанных с чисткой и хранением аксессуаров, но самой большой обычно является бижутерия. Часто она становится непригодной к использованию из-за неправильного хранения — окисляется и приобретает неопрятный вид. Чтобы избежать этого, рекомендуется хранить аксессуары, соблюдая несколько правил", — рассказывает стилист.

И вот первый совет — держать все украшения на виду. Если аксессуаров немного, например несколько пар серёжек, колье и колечко, можно разложить их на красивом блюдце или тумбочке рядом с выходом, чтобы украшения всегда были перед глазами. Таким образом, вы не забудете о них и будете чаще носить.

Если украшений больше, то стилист советует организовать отдельную полочку или использовать специальные крючки и консоли для их размещения. "Украшения должны быть подвешены отдельно друг от друга, чтобы они не спутывались и оставались на виду. Важно минимизировать контакт между аксессуарами, особенно если они из разных металлов, чтобы избежать окисления".

Зачем нужны бархатные мешочки для украшений

4 тонкости в хранении и уходе за любимыми аксессуарами, о которых вы не знали. Фото © Freepik

Если вы хотите, чтобы украшения прослужили вам долго, рекомендуется хранить их в бархатных мешочках. Это второй совет: каждую пару серёжек или ожерелье можно сложить в отдельный мешочек. "Это удобно для путешествий, так как аксессуары окажутся защищёнными, ведь не будут контактировать с другими украшениями".

Как правильно хранить ремни

Чтобы ремень прослужил дольше и не деформировался, его стоит хранить особым образом. Фото © Shutterstock

"Их лучше скручивать и хранить на полочке или в ящиках, чтобы аксессуары были видны", — говорит стилист Лена Червова. Ремни также можно повесить за пряжку на вешалку, или использовать специальные кронштейны для хранения, чтобы они не деформировались и удобно доставались.

Как нужно ухаживать за очками

Как действительно нужно ухаживать за очками — 4 секрета от стилиста. Фото © Freepik

По словам стилиста, очки лучше всего хранить в чехлах, чтобы минимизировать риск повреждений. Однако важно помнить, что, когда их много, легко забыть, какие именно у вас есть и где они лежат. Поэтому рекомендуется хранить их в зоне видимости.