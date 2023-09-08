Украину предупредили об угрозе демографической "спирали смерти"

Демографический кризис, в котором сегодня находится Украина, может погрузить её в так называемую "спираль смерти". Об этом предупредила академик Элла Либанова из Национальной академии наук, чьи слова приводит британская благотворительная организации AOAV.

По словам Либановой, в 2001 году Украина уже "прославилась" на весь мир самым низким уровнем рождаемости, а в 2019-м по этому показателю она была последней в Европе. Сейчас же страну покинуло огромное количество женщин репродуктивного возраста, что вызывает у учёных серьёзную обеспокоенность, ведь, если они не вернутся, это повлечёт за собой большие проблемы.

Украинские демографы полагают, что в ближайшие два года общий коэффициент рождаемости упадёт до 0,71 и станет самым низким из когда-либо зарегистрированных.

"Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти", — заявила Либанова, добавив, что ситуацию не исправит даже победа Украины в конфликте.