ВСУ начали покрывать БПЛА реагентом, который вызывает ожоги и отравление
SHOT: ВСУ стали покрывать дроны-камикадзе химическим реагентом, вызывающим ожоги
ВСУ стали покрывать дроны-камикадзе химическим реагентом, который при контактировании вызывает ожоги кожи и отравление. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на военных, находящихся на передовой.
Всё дело в том, что зачастую БПЛА из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не достигают целей и падают в поля. Поэтому, чтобы нанести российской стороне хоть какой-то вред и не допустить возможность перепрошивки и обратного использования некоторых элементов, на Украине стали использовать специальные реагенты.
На сегодняшний день бойцы узнали лишь об одном подобном случае, однако информацию о потенциальной опасности уже доводят до подразделений. Кстати, до этого ВСУ придумали дополнительно минировать некоторые дроны, чтобы после прикосновения они взрывались.
Ранее Лайф уже рассказывал, что российские военные стали эффективнее глушить украинские беспилотники. Ещё в начале конфликта операторы БПЛА пилотировали дроны с большого расстояния от линии фронта, и это защищало их от непосредственной угрозы. Однако теперь у вражеских аппаратов появились дополнительные помехи, из-за чего бойцам приходится всё чаще рисковать и подходить ближе к линии фронта.
t.me / V_Zelenskiy_official