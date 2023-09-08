ВСУ начали покрывать БПЛА реагентом, который вызывает ожоги и отравление

ВСУ стали покрывать дроны-камикадзе химическим реагентом, который при контактировании вызывает ожоги кожи и отравление. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на военных, находящихся на передовой.

Всё дело в том, что зачастую БПЛА из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не достигают целей и падают в поля. Поэтому, чтобы нанести российской стороне хоть какой-то вред и не допустить возможность перепрошивки и обратного использования некоторых элементов, на Украине стали использовать специальные реагенты.

На сегодняшний день бойцы узнали лишь об одном подобном случае, однако информацию о потенциальной опасности уже доводят до подразделений. Кстати, до этого ВСУ придумали дополнительно минировать некоторые дроны, чтобы после прикосновения они взрывались.