ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ, переправлявшихся через реку под Новодонецким

Российская армия не дала украинским военным перейти реку Шайтанку и высадиться под Новодонецким в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Российские военные не дали переправиться ВСУ через реку под Новодонецким. Видео © t.me / РИА "Новости"

"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанку в районе Новодонецкого. Группа уничтожена", — уточнил он.

Чехов добавил, что также западнее Новодонецкого была обнаружена и ликвидирована группа украинских разведчиков, а вблизи Приютного удалось отбросить и уничтожить пехоту противника, взяв в плен одного военного ВСУ.