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Регион
Опубликовано 8 сентября 2023, 08:05
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ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ, переправлявшихся через реку под Новодонецким

Российская армия не дала украинским военным перейти реку Шайтанку и высадиться под Новодонецким в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Российские военные не дали переправиться ВСУ через реку под Новодонецким. Видео © t.me / РИА "Новости"

"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанку в районе Новодонецкого. Группа уничтожена", — уточнил он.

Чехов добавил, что также западнее Новодонецкого была обнаружена и ликвидирована группа украинских разведчиков, а вблизи Приютного удалось отбросить и уничтожить пехоту противника, взяв в плен одного военного ВСУ.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что 6 сентября российские войска уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. В том же районе было подбито пять танков противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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