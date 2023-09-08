В Казахстане предотвратили попытку подрыва мавзолея и вооружённое нападение

В Казахстане предотвращены попытки подрыва мавзолея на юге страны и вооружённое нападение в Астане. Об этом заявил зампредседателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Руслан Сейсембаев, сообщает "Sputnik Казахстан".

В ходе заседания совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества он рассказал, что в республике сохраняется повышенная террористическая опасность и каждый год силовики предотвращают не менее двух терактов.

"В этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооружённого нападения в местах массового скопления в Астане", — уточнил Сейсембаев.