В Казахстане предотвратили попытку подрыва мавзолея и вооружённое нападение
В Казахстане предотвращены попытки подрыва мавзолея на юге страны и вооружённое нападение в Астане. Об этом заявил зампредседателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Руслан Сейсембаев, сообщает "Sputnik Казахстан".
В ходе заседания совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества он рассказал, что в республике сохраняется повышенная террористическая опасность и каждый год силовики предотвращают не менее двух терактов.
"В этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооружённого нападения в местах массового скопления в Астане", — уточнил Сейсембаев.
А в Крыму сотрудники ФСБ сегодня задержали жителя Севастополя 1978 года рождения, который готовил теракт по приказу украинских спецслужб. Он общался с кураторами из Незалежной и по заданию военной разведки страны собирал информацию о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны РФ.
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