Поджигательница военкомата в Петербурге заявила, что действовала на поводу у мошенников

Вчерашний поджог военкомата в Санкт-Петербурге устроила 58-летняя работница местного "Водоканала", которую якобы запугали мошенники и приказали ей сжечь здание. Об этом пишет SHOT.

Женщина подожгла дверь военкомата на Диагональной улице в Выборгском районе Петербурга. Видео © t.me / SHOT

По словам задержанной, она — всего лишь невинная жертва украинских аферистов. Ей сказали, что внутри военкомата засел "главный бандит" и нужно поджечь здание. Женщина закупила горючего, набрала камней и пошла к учреждению. Ей удалось развести небольшой "костёр" у двери и разбить булыжником окно.

"Я первый раз встречаю такое! Это предатели, самые натуральные! Такие предатели! Дайте, сфотографирую её", — возмутился очевидец.