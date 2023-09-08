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8 сентября, 08:39

Поджигательница военкомата в Петербурге заявила, что действовала на поводу у мошенников

Поджог военкомата в Петербурге учинила 58-летняя работница местного "Водоканала"

Вчерашний поджог военкомата в Санкт-Петербурге устроила 58-летняя работница местного "Водоканала", которую якобы запугали мошенники и приказали ей сжечь здание. Об этом пишет SHOT.

Женщина подожгла дверь военкомата на Диагональной улице в Выборгском районе Петербурга. Видео © t.me / SHOT

По словам задержанной, она — всего лишь невинная жертва украинских аферистов. Ей сказали, что внутри военкомата засел "главный бандит" и нужно поджечь здание. Женщина закупила горючего, набрала камней и пошла к учреждению. Ей удалось развести небольшой "костёр" у двери и разбить булыжником окно.

"Я первый раз встречаю такое! Это предатели, самые натуральные! Такие предатели! Дайте, сфотографирую её", возмутился очевидец.

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Напомним, накануне женщина подожгла дверь военкомата на Диагональной улице в Выборгском районе Петербурга. Свои действия она снимала на телефон, чтобы отчитаться перед украинскими заказчиками. Пламя не успело разгореться, никто не пострадал. Очевидцы схватили нарушительницу и вызвали полицию.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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