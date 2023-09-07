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7 сентября, 17:51

Очевидцы задержали поджигательницу военкомата в Петербурге

Женщина попыталась поджечь военкомат в Выборгском районе Петербурга

Около часа назад женщина подожгла дверь военкомата на Диагональной улице в Выборгском районе Петербурга, а осуществив задуманное, стала забрасывать камнями окно здания. Свои действия она снимала на телефон, чтобы отчитаться перед украинскими заказчиками. Об этом сообщил SHOT.

Попытка поджога военкомата жительницей Петербурга. Видео © T.me / SHOT

Поджигательницу задержали очевидцы и вызвали полицию. Сейчас с женщиной работают правоохранители. Пламя так и не разгорелось, никто не пострадал.

Поджигателя-неудачника задержали в Петербурге после атаки на пункт отбора на службу

Поджигателя-неудачника задержали в Петербурге после атаки на пункт отбора на службу

Подобный случай в августе произошёл в Орловской области. Там неизвестный бросил коктейль Молотова в здание военкомата, повредив огнём лишь резиновый коврик на входе в помещение. А женщине в Москве удалось даже поджечь дверь комиссариата.

Обложка ©

T.me / SHOT

Юрий Лысенко
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