Очевидцы задержали поджигательницу военкомата в Петербурге

Около часа назад женщина подожгла дверь военкомата на Диагональной улице в Выборгском районе Петербурга, а осуществив задуманное, стала забрасывать камнями окно здания. Свои действия она снимала на телефон, чтобы отчитаться перед украинскими заказчиками. Об этом сообщил SHOT.

Попытка поджога военкомата жительницей Петербурга. Видео © T.me / SHOT

Поджигательницу задержали очевидцы и вызвали полицию. Сейчас с женщиной работают правоохранители. Пламя так и не разгорелось, никто не пострадал.