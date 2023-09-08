Пасечник и Кириенко открыли первый в ЛНР Дом молодёжи

В Луганске открылся Дом молодёжи. Почётными гостями мероприятия стали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, митрополит Псковский и Порховский, игумен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Тихон и руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.









"Центр для молодых людей ЛНР вобрал в себя возможности экосистемы Росмолодёжи, например пространства "Тавриды". Также здесь можно найти площадки "Движения первых", российского общества "Знание", а ещё первого в ЛНР исторического парка-музея "Россия — моя история", — сообщила глава Росмолодёжи.

Разуваева добавила, что центр будет организовывать мероприятия, а также заниматься поддержкой и сопровождением проектов для молодёжи, создавать сообщества, продвигать молодых руководителей и прочее. Отремонтировать здание Дома молодёжи помогло Правительство Москвы, которая является регионом – шефом Луганска, строительные работы велись круглосуточно. Создать молодёжный центр в городе поручил президент России Владимир Путин.