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8 сентября, 09:22

Пасечник и Кириенко открыли первый в ЛНР Дом молодёжи

<p>Открытый в Луганске Дом молодёжи. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/kseniarazuvaeva/2470?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Разуваева (Росмолодёжь)</a></p>

Открытый в Луганске Дом молодёжи. Обложка © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

В Луганске открылся Дом молодёжи. Почётными гостями мероприятия стали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, митрополит Псковский и Порховский, игумен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Тихон и руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

  • Открытие Дома молодёжи в Луганске. Фото © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
    Открытие Дома молодёжи в Луганске. Фото © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
  • Открытие Дома молодёжи в Луганске. Фото © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
    Открытие Дома молодёжи в Луганске. Фото © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
  • Открытие Дома молодёжи в Луганске. Фото © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
    Открытие Дома молодёжи в Луганске. Фото © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
  • Открытие Дома молодёжи в Луганске. Фото © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
    Открытие Дома молодёжи в Луганске. Фото © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

Открытие Дома молодёжи в Луганске. Фото © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

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"Центр для молодых людей ЛНР вобрал в себя возможности экосистемы Росмолодёжи, например пространства "Тавриды". Также здесь можно найти площадки "Движения первых", российского общества "Знание", а ещё первого в ЛНР исторического парка-музея "Россия — моя история",сообщила глава Росмолодёжи.

Разуваева добавила, что центр будет организовывать мероприятия, а также заниматься поддержкой и сопровождением проектов для молодёжи, создавать сообщества, продвигать молодых руководителей и прочее. Отремонтировать здание Дома молодёжи помогло Правительство Москвы, которая является регионом – шефом Луганска, строительные работы велись круглосуточно. Создать молодёжный центр в городе поручил президент России Владимир Путин.

Сотрудники Росмолодёжи прекратили использовать гаджеты Apple во время работы

Сотрудники Росмолодёжи прекратили использовать гаджеты Apple во время работы

Напомним, 15 августа врио главы ЛНР Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посещали строящийся в Луганске Дом молодёжи. На тот момент здание находилось на этапе отделки, закончить строительство планировали в сентябре.

Юрий Лысенко
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