Пасечник и Кириенко открыли первый в ЛНР Дом молодёжи
Открытый в Луганске Дом молодёжи. Обложка © T.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
В Луганске открылся Дом молодёжи. Почётными гостями мероприятия стали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, митрополит Псковский и Порховский, игумен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Тихон и руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
"Центр для молодых людей ЛНР вобрал в себя возможности экосистемы Росмолодёжи, например пространства "Тавриды". Также здесь можно найти площадки "Движения первых", российского общества "Знание", а ещё первого в ЛНР исторического парка-музея "Россия — моя история", — сообщила глава Росмолодёжи.
Разуваева добавила, что центр будет организовывать мероприятия, а также заниматься поддержкой и сопровождением проектов для молодёжи, создавать сообщества, продвигать молодых руководителей и прочее. Отремонтировать здание Дома молодёжи помогло Правительство Москвы, которая является регионом – шефом Луганска, строительные работы велись круглосуточно. Создать молодёжный центр в городе поручил президент России Владимир Путин.
Напомним, 15 августа врио главы ЛНР Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посещали строящийся в Луганске Дом молодёжи. На тот момент здание находилось на этапе отделки, закончить строительство планировали в сентябре.