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8 сентября, 09:30

"Переживёт Байдена и тебя": Американский разведчик разнёс Блинкена за его слова о Путине

Экс-разведчик Риттер заявил, что Путин переживёт любого президента США

Президент РФ Владимир Путин переживёт любого американского президента и закончит спецоперацию победой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о российском лидере.

"Он говорит, что Путин не сможет пережить конфликт. Ну вот тебе ещё одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша – младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживёт Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей "проблемы Путина", сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт указал, что план Штатов по свержению российского руководства с помощью конфликта на Украине провалился и он закончится лишь уничтожением киевского режима и его армии. В то же время Москва, в отличие от Киева и Вашингтона, находится на правильной стороне истории.

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Ранее Скотт Риттер объяснил, почему США не пойдут на открытый конфликт с Россией. По его словам, американские генералы прекрасно осознают всю провальность этой затеи.

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ТАСС / AP / Alex Brandon

Матвей Константинов
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