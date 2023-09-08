Президент РФ Владимир Путин переживёт любого американского президента и закончит спецоперацию победой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о российском лидере.

"Он говорит, что Путин не сможет пережить конфликт. Ну вот тебе ещё одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша – младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживёт Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей "проблемы Путина", — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт указал, что план Штатов по свержению российского руководства с помощью конфликта на Украине провалился и он закончится лишь уничтожением киевского режима и его армии. В то же время Москва, в отличие от Киева и Вашингтона, находится на правильной стороне истории.