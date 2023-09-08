"Волонтёры Победы" дали старт международному конкурсу "Внуки Победы. Ленинград"

"Волонтёры Победы" в дату начала блокады Ленинграда объявили об открытии приёма заявок на международный конкурс "Внуки Победы. Ленинград". Он организован по распоряжению президента России Владимира Путина. Старт проекту положили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы", депутат Государственной Думы Ольга Занко.

Проморолик к конкурсу "Внуки Победы. Ленинград". Видео © Предоставлено Лайфу

Идея запустить проект появилась в феврале этого года во время встречи Владимира Путина в Волгограде с участниками молодёжных и патриотических организаций. Тогда волонтёр движения из ДНР Анастасия озвучила мысль организовать встречу внуков и правнуков участников Ленинградской битвы. Инициатива получила одобрение президента.

Участие в конкурсе будут принимать потомки людей, живших в блокадном Ленинграде и сражавшихся за него, а ещё добровольцы, деятельность которых связана с сохранением исторической памяти. Стать участником могут россияне и граждане других стран, достигшие возраста 18 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте волонтёрыпобеды.рф, оформить заявку в разделе "Мероприятия" и выполнить конкурсное задание. Заявки на участие будут приниматься вплоть до 31 октября (включительно). Результаты опубликуют 5 декабря.

Победившие в конкурсе соберутся в Санкт-Петербурге накануне 80-летия освобождения Ленинграда от блокады фашистов и пройдут по местам, связанным с историей их семей. В программе — участие в памятных мероприятиях, возложение цветов, сопровождение ветеранов ВОВ и жителей блокадного города. А ещё участники узнают, как жил Ленинград в военные годы, пообщаются с профессиональными историками в рамках образовательной программы и научатся находить и сохранять историю о подвигах предков.