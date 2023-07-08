В Тюменской области волонтёры научили всех желающих составлять семейное древо

В День семьи, любви и верности "Волонтёры Победы" провели ряд мероприятий, где рассказали детям и их родителям о ценности знания истории своей семьи и страны.

Так, добровольцы провели для всех желающих акцию "Древо моей семьи". В ней приняли участие дети, находящиеся в летних оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания, а также семьи, пришедшие на праздничные мероприятия. На специальных шаблонах в виде семейного древа подрастающее поколение вместе с родителями записало информацию о своих родных, узнало о важности семейных ценностей и о том, как воссоздать и сохранить семейную историю. Добровольцы также рассказали участникам акции о науках, позволяющих сохранить историческую память, и механизмах, как найти утерянную информацию о родных.

В Тюменской области в штабе общественной поддержки "Волонтёры Победы" в интерактивном формате рассказали жителям региона, чему посвящён праздник, о важности семейных ценностей, а также научили составлять семейное древо. В ходе акции добровольцы поведали также о различных порталах, на которых можно найти информацию о погибших родственниках, проектах "Моя история" и "Лица Победы", о возможности каждого в простой и доступной форме увековечить память о вкладе своих родственников и земляков в Победу, передав информацию на вечное хранение в Музей Победы.

А в Ямало-Ненецком автономном округе в посёлке Тазовский детям, посещающим пришкольный летний лагерь на базе районного Дома культуры, рассказали о "Волонтёрах Победы", направлении "Моя история", показали мультфильм о семейных ценностях. Также с ребятами поговорили о родственниках и помогли нарисовать семейное древо.

Подобные акции прошли и в других регионах России.









С праздником "Волонтёры Победы" также поздравили семьи, которые могут быть для всех примером верности и любви. Так, в ДНР добровольцы навестили семью Шелудько. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Константинович Шелудько родился в 1925 году, а в 17 лет ушёл на войну. Служил в артиллерийской батарее 122-мм гаубиц. За годы Великой Отечественной был трижды ранен. Первый раз — под Киевом после боя с немецкой самоходкой "Пантера", второй — в Чехословакии осколками мины, третий раз — за десять дней до Победы (тоже в Чехословакии) в горном ущелье и тоже осколками мины. После окончания войны Владимир Константинович продолжил службу на Кавказе, потом демобилизовался — стал жить в Краснодаре, где окончил строительный институт и получил диплом с отличием инженера-механика. Потом у Владимира Константиновича началось "мирное сражение" — строительство жилья и социальных объектов в Донбассе.

Со своей женой, Алиной Васильевной, Владимир Константинович познакомился в 1977 году. И вот уже 46 лет они неразлучны. Пара показала свои фотографии в молодости, а также их собственное семейное древо.