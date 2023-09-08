Финны на границе с Россией начали сбрасывать с самолёта вакцину от бешенства

Агентство продовольственной безопасности Финляндии начало разбрасывать с воздуха вакцину от бешенства в юго-восточных районах страны, граничащих с территорией России. Об этом сообщает Yle.

По данным местного издания, речь идёт о съедобной вакцине, упакованной в специальные брикеты-приманки. Они совсем небольшого размера, в несколько сантиметров, и издают сильный запах. Вакцину разбрасывают с самолёта на 40-километровой территории между общинами Иломантси и Виролахти, а также на участке длиной 20 километров на южном побережье от восточной границы страны до Пюхтяя.

При этом прикасаться к брикетам нельзя — плотоядных животных отпугивает человеческий запах. При обнаружении вакцины рядом с жилищем человека необходимо с помощью перчаток отнести её в безопасное место. Эксперты уверены, что таким способом получится предупредить распространение бешенства в государстве. Оно не фиксировалось в стране с 1991 года.