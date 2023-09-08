Финны на границе с Россией начали сбрасывать с самолёта вакцину от бешенства
Yle: В Финляндии начали разбрасывать вакцину от бешенства на границе с РФ
Агентство продовольственной безопасности Финляндии начало разбрасывать с воздуха вакцину от бешенства в юго-восточных районах страны, граничащих с территорией России. Об этом сообщает Yle.
По данным местного издания, речь идёт о съедобной вакцине, упакованной в специальные брикеты-приманки. Они совсем небольшого размера, в несколько сантиметров, и издают сильный запах. Вакцину разбрасывают с самолёта на 40-километровой территории между общинами Иломантси и Виролахти, а также на участке длиной 20 километров на южном побережье от восточной границы страны до Пюхтяя.
При этом прикасаться к брикетам нельзя — плотоядных животных отпугивает человеческий запах. При обнаружении вакцины рядом с жилищем человека необходимо с помощью перчаток отнести её в безопасное место. Эксперты уверены, что таким способом получится предупредить распространение бешенства в государстве. Оно не фиксировалось в стране с 1991 года.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о фатальной ошибке, которую можно допустить при укусе бешеного животного. Чтобы наверняка избежать трагических последствий, сразу после встречи с кусачим необходимо обратиться в ближайшую больницу. Там врачи могут назначить пострадавшему специальную антирабическую сыворотку.
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