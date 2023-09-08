"Решение принимал Путин": В Донецке открылся монумент шахтёрам – защитникам Донбасса

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и помощник главы государства России Владимир Мединский возложили цветы к новому памятному месту в столице региона — монументу шахтёрам, вставшим на защиту Донбасса. Об этом сообщил глава региона.

В Донецке открылся монумент шахтёрам – защитникам Донбасса. Видео © Telegram / "Пушилин Д.В."

"Возложили цветы к новому монументу, который посвящён шахтёрам нашего региона, тем, кто воевал с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и их потомкам, защищающим нашу землю сейчас. Решение о том, чтобы такой памятник у нас появился, принимал президент Владимир Путин", — написал он в своём телеграм-канале.

Монумент представляет собой две скульптуры: "реальные дед и внук", взявшие в руки оружие в час, когда Родина стала нуждаться в защите.

Пушилин от имени жителей республики поблагодарил Российское военно-историческое общество, создавшее памятник, за "ещё один значительный вклад в увековечение героической истории Донбасса".