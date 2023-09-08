Регион

Уведомления отключены

8 сентября, 09:58

Дрон врезался в стену Эрмитажа

Охрана Эрмитажа сообщила о беспилотнике, который врезался в стену музея

<p>Обложка © ТАСС / Роман Пименов</p>

Обложка © ТАСС / Роман Пименов

В Эрмитаж врезался беспилотник, после чего упал на землю и был обнаружен охраной музея у Зимней канавки во время планового обхода. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Беспилотник, найденный у Эрмитажа. Фото © t.me / "Mash на Мойке"

Беспилотник, найденный у Эрмитажа. Фото © t.me / "Mash на Мойке"

Инцидент произошёл накануне. Аппарат оказался любительским девайсом, модель — DJI Mini 2. Как пояснил "Фонтанке" ведущий сотрудник службы безопасности Эрмитажа Дмитрий Хащенко, владелец так и не вышел на связь, возможно, испугавшись ответственности, так как полёты дронов сейчас запрещены.

"Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались", — сказал он изданию.

Квадрокоптер был передан полиции, у него сломаны пропеллеры после падения и удара о землю. Здание музея повреждений не получило.

Российские учёные запатентовали дрон-пожарник

Российские учёные запатентовали дрон-пожарник

Ранее сообщалось, что 7 сентября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Раменском городском округе Подмосковья. В результате падения обломков выбило окна в пяти квартирах многоэтажки, а на парковке под домом оказались повреждены машины.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров