Дрон врезался в стену Эрмитажа

В Эрмитаж врезался беспилотник, после чего упал на землю и был обнаружен охраной музея у Зимней канавки во время планового обхода. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Беспилотник, найденный у Эрмитажа. Фото © t.me / "Mash на Мойке"

Инцидент произошёл накануне. Аппарат оказался любительским девайсом, модель — DJI Mini 2. Как пояснил "Фонтанке" ведущий сотрудник службы безопасности Эрмитажа Дмитрий Хащенко, владелец так и не вышел на связь, возможно, испугавшись ответственности, так как полёты дронов сейчас запрещены.

"Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались", — сказал он изданию.

Квадрокоптер был передан полиции, у него сломаны пропеллеры после падения и удара о землю. Здание музея повреждений не получило.