Безобидные рыбы устроили массовый кусь на курорте в Испании, пострадало уже более 15 туристов
Informacion.es: Более 15 человек пострадали от укусов рыб на пляжах Аликанте
Более 15 человек обратились к медикам после отдыха на пляжах испанских курортов Аликанте, Поньенте и Бенидорм. Поводом для жалоб стали укусы рыб, которые до сих пор считались безобидными. Об этом сообщил портал Informacion.es.
Чернохвостая облада. Фото © wikipedia.org
"Серийной преступницей" оказалась чернохвостая облада — окунеобразная рыба, которая достигает в длину 20–30 см, имеет серебристо-серый окрас с чёрным пятном на хвосте и является всеядной, хотя обычно употребляет в пищу беспозвоночных.
По данным издания, сейчас температура воды в Средиземном море поднялась до +30 градусов — и это повлияло на поведение морских обитателей. Дело в том, что в таких условиях обладе нужно больше еды для жизнедеятельности — и она перемещается из глубоких вод к береговой линии.
Укусы облады не опасны, но могут быть болезненными. После нападения на коже жертвы остаются следы зубов и небольшие ранки. Чаще всего жертвами рыбы становятся пожилые люди, а также отдыхающие с родинками и ранками.
Ранее океанолог Калюжная рассказала, почему глубоководные акулы атаковали российских путешественников в Тихом океане. По словам эксперта, рыбы просто могли спутать судно с вполне живой добычей.