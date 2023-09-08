Безобидные рыбы устроили массовый кусь на курорте в Испании, пострадало уже более 15 туристов

Более 15 человек обратились к медикам после отдыха на пляжах испанских курортов Аликанте, Поньенте и Бенидорм. Поводом для жалоб стали укусы рыб, которые до сих пор считались безобидными. Об этом сообщил портал Informacion.es.

Чернохвостая облада. Фото © wikipedia.org

"Серийной преступницей" оказалась чернохвостая облада — окунеобразная рыба, которая достигает в длину 20–30 см, имеет серебристо-серый окрас с чёрным пятном на хвосте и является всеядной, хотя обычно употребляет в пищу беспозвоночных.

По данным издания, сейчас температура воды в Средиземном море поднялась до +30 градусов — и это повлияло на поведение морских обитателей. Дело в том, что в таких условиях обладе нужно больше еды для жизнедеятельности — и она перемещается из глубоких вод к береговой линии.