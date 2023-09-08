Видео с регистратора показало, что сбивший гаишника в Москве лихач играл в "шашечки"

Телеграм-канал SHOT публикует запись с видеорегистратора, на которой отчётливо виден момент, когда 35-летний Парвиз Ю. как кеглю сбивает инспектора ГИБДД в Москве. Оказалось, что лихач, играл в "шашечки".

Опубликовано видео, на котором московский лихач сбивает инспектора ГИБДД. Видео © SHOT

Также зафиксировано, как водитель "фольксвагена" не стал останавливаться и попросту покинул место страшного ДТП. По данным телеграм-канала, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".