Видео с регистратора показало, что сбивший гаишника в Москве лихач играл в "шашечки"
Опубликовано видео, на котором московский лихач сбивает инспектора ГИБДД
Телеграм-канал SHOT публикует запись с видеорегистратора, на которой отчётливо виден момент, когда 35-летний Парвиз Ю. как кеглю сбивает инспектора ГИБДД в Москве. Оказалось, что лихач, играл в "шашечки".
Опубликовано видео, на котором московский лихач сбивает инспектора ГИБДД. Видео © SHOT
Также зафиксировано, как водитель "фольксвагена" не стал останавливаться и попросту покинул место страшного ДТП. По данным телеграм-канала, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Напомним, минувшим вечером на Волгоградском проспекте в Москве 35-летний Парвиз Ю. сбил инспектора ГИБДД, вышедшего на дорогу для остановки проезжавшей машины. Водитель скрылся с места преступления, однако оперативно был задержан. Примечательно, что он винит во всём пострадавшего правоохранителя. У того, к слову, диагностировали перелом левой ноги, ребра и шейных позвонков, а также ушибы внутренних органов.