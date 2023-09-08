Активы Volvo переданы российскому владельцу

Российский собственник получил активы шведского автоконцерна Volvo в нашей стране, в скором времени будет перезапущен выпуск автомобилей в Калуге. Об этом объявили в Минпромторге РФ.

"Минпромторгом России совместно с новым собственником также определён отечественный партнёр для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по её скорейшему перезапуску", — уточнили в ведомстве.