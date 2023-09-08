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8 сентября, 10:59

Активы Volvo переданы российскому владельцу

Минпромторг сообщил о передаче активов Volvo инвестору из России

Российский собственник получил активы шведского автоконцерна Volvo в нашей стране, в скором времени будет перезапущен выпуск автомобилей в Калуге. Об этом объявили в Минпромторге РФ.

"Минпромторгом России совместно с новым собственником также определён отечественный партнёр для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по её скорейшему перезапуску", уточнили в ведомстве.

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Ранее голландский концерн Heineken, занимающийся производством пива, завершил сделку по продаже своих активов в России компании "Арнест". Цена покупки составляет один евро за 100% акций.

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ТАСС / Сергей Коньков

Татьяна Миссуми
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