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8 сентября, 12:28

Жена Стивена Кинга чуть не развелась с ним из-за песни "Mambo No. 5"

<p>Американский писатель Стивен Кинг. Обложка © ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS</p>

Американский писатель Стивен Кинг. Обложка © ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS

Писатель Стивен Кинг, рекламируя свой последний роман "Холли", рассказал в интервью Rolling Stone, что жена чуть не развелась с ним из‑за его чрезмерной любви к песне Лу Беги "Mambo No. 5".

По словам писателя, у него есть целый сборник, на котором несколько версий этой песни, в том числе полностью инструментальная. А до развода чуть не дошло в 2011 году, когда Кинг работал над романом "11/22/632" о путешественнике во времени, который пытается предотвратить убийство Джона Кеннеди. Тогда-то супруга и не выдержала его музыкального пристрастия и поставила ультиматум.

"Я включал её до тех пор, пока моя жена не сказала: "Ещё раз, и я уйду от тебя ", — заявил Кинг.

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Автор бестселлеров рассказал, во время работы над книгами он чаще слушает техно или диско. Сейчас писатель в основном слушает Foghat, Bob Seger, а также кантри-певцов Трэвиса Тритта и Алана Джексона.

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Полина Федотова
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