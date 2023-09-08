Россиянку спасли из плена полуголого тайца с золотым Beretta на Пхукете

37-летний таец Макак Киттипум познакомился с девушкой из России в окрестностях прославленной "улицы разврата" Бангла Роуд и пригласил её выпить в своём номере в отеле. Но душевных посиделок не вышло: набравшийся спиртным мужчина стал угрожать гостье золотым стволом, который был у него при себе. Напуганная девушка стала звать на помощь. Соседи по отелю услышали её крики и вызвали полицейских, которые и задержали пьяного Киттипума.