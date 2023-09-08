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8 сентября, 12:25

Россиянку спасли из плена полуголого тайца с золотым Beretta на Пхукете

Гражданин Таиланда угрожал золотым Beretta россиянке в одном из отелей Пхукета

<p>Владелец золотого пистолета Beretta — гражданин Таиланда Макак Киттипум. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56669?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Владелец золотого пистолета Beretta — гражданин Таиланда Макак Киттипум. Обложка © T.me / SHOT

Полуобнажённый гражданин Таиланда угрожал россиянке золотым пистолетом в одном из отелей Пхукета. Девушку удалось вызволить правоохранителям, пишет SHOT.

  • Кадры задержания гражданина Таиланда Макака Киттипума, угрожавшего пистолетом гражданке РФ. Обложка © T.me / SHOT
    Кадры задержания гражданина Таиланда Макака Киттипума, угрожавшего пистолетом гражданке РФ. Обложка © T.me / SHOT
  • Кадры задержания гражданина Таиланда Макака Киттипума, угрожавшего пистолетом гражданке РФ. Обложка © T.me / SHOT
    Кадры задержания гражданина Таиланда Макака Киттипума, угрожавшего пистолетом гражданке РФ. Обложка © T.me / SHOT
  • Кадры задержания гражданина Таиланда Макака Киттипума, угрожавшего пистолетом гражданке РФ. Обложка © T.me / SHOT
    Кадры задержания гражданина Таиланда Макака Киттипума, угрожавшего пистолетом гражданке РФ. Обложка © T.me / SHOT

Кадры задержания гражданина Таиланда Макака Киттипума, угрожавшего пистолетом гражданке РФ. Обложка © T.me / SHOT

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37-летний таец Макак Киттипум познакомился с девушкой из России в окрестностях прославленной "улицы разврата" Бангла Роуд и пригласил её выпить в своём номере в отеле. Но душевных посиделок не вышло: набравшийся спиртным мужчина стал угрожать гостье золотым стволом, который был у него при себе. Напуганная девушка стала звать на помощь. Соседи по отелю услышали её крики и вызвали полицейских, которые и задержали пьяного Киттипума.

У негостеприимного мужчины изъяли пистолет модели Beretta, укомплектованный 14 патронами. Сейчас ему предъявили обвинение в незаконном ношении огнестрела, и оно, вероятно, не станет единственным. Посольство РФ в Таиланде подключилось к работе с происшествием.

Двум россиянам грозит до 50 лет тюрьмы из-за убийства тайцем жены и детей

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А ранее в страшном ДТП в таиландском городе Паттайя погибли 18-летняя внучка экс-зампреда Правительства Ульяновской области и её 23-летний спутник.

Юрий Лысенко
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