Студенты реализовали более 200 проектов с помощью цифрового облака фрилансеров

Онлайн-платформа "Профессионалы 4.0", созданная для быстрого поиска заказов на фрилансе, помогла студентам и выпускникам российских вузов получить удалённую работу в технологических компаниях страны. С помощью сервиса они реализовали более 200 цифровых проектов заказчиков из разных отраслей.

Кроме того, с начала учебного года на сайте откроется набор в новые проектные команды "Сибура", академии "Росатома", "Гипроникеля" и технологических центров "Газпром нефти". Компании ищут специалистов по анализу рынка, дизайну презентаций, контент-менеджменту, экспертизе строительных решений.

Созданная компанией "Газпром нефть" платформа "Профессионалы 4.0" — это цифровое облако фрилансеров, которых бизнес может привлечь на конкретные проекты. Заказчики публикуют задачи и в короткие сроки получают шорт-лист квалифицированных исполнителей. Ежегодно на платформе публикуется более 700 проектов. Самый большой спрос — на специалистов в IT (32,7% заказов) и на задачи в сфере маркетинга и продуктового подхода (15,5%). По статистике, регулярно ищут работу через сервис более тысячи студентов и молодых специалистов.