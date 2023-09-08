Студенты реализовали более 200 проектов с помощью цифрового облака фрилансеров
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Онлайн-платформа "Профессионалы 4.0", созданная для быстрого поиска заказов на фрилансе, помогла студентам и выпускникам российских вузов получить удалённую работу в технологических компаниях страны. С помощью сервиса они реализовали более 200 цифровых проектов заказчиков из разных отраслей.
Кроме того, с начала учебного года на сайте откроется набор в новые проектные команды "Сибура", академии "Росатома", "Гипроникеля" и технологических центров "Газпром нефти". Компании ищут специалистов по анализу рынка, дизайну презентаций, контент-менеджменту, экспертизе строительных решений.
Созданная компанией "Газпром нефть" платформа "Профессионалы 4.0" — это цифровое облако фрилансеров, которых бизнес может привлечь на конкретные проекты. Заказчики публикуют задачи и в короткие сроки получают шорт-лист квалифицированных исполнителей. Ежегодно на платформе публикуется более 700 проектов. Самый большой спрос — на специалистов в IT (32,7% заказов) и на задачи в сфере маркетинга и продуктового подхода (15,5%). По статистике, регулярно ищут работу через сервис более тысячи студентов и молодых специалистов.
Кстати, рынок труда по всему миру молодеет, крупные компании стремительно заполняют сотрудники, родившиеся в 2000-х. Лидер космических технологий SpaceX смело нанимает на работу 14-летнего программиста, Apple — 17-летнего хакера. В России в 2023 году этому тренду последовали 77% организаций.