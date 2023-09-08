Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Минобороны РФ: ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью
Украинская армия предприняла попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолётного типа. Удар по объектам на территории России был предотвращён, сообщает Минобороны РФ.
"Около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф уже рассказывал, что российские военные стали эффективнее глушить украинские беспилотники. Ещё в начале конфликта операторы БПЛА пилотировали дроны с большого расстояния от линии фронта, это защищало их от непосредственной угрозы. Однако теперь у вражеских аппаратов появились дополнительные помехи, из-за чего бойцам приходится всё чаще рисковать и подходить ближе к линии фронта.
VK / Минобороны России