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8 сентября, 12:31

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Минобороны РФ: ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

Украинская армия предприняла попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолётного типа. Удар по объектам на территории России был предотвращён, сообщает Минобороны РФ.

"Около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.

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Ранее Лайф уже рассказывал, что российские военные стали эффективнее глушить украинские беспилотники. Ещё в начале конфликта операторы БПЛА пилотировали дроны с большого расстояния от линии фронта, это защищало их от непосредственной угрозы. Однако теперь у вражеских аппаратов появились дополнительные помехи, из-за чего бойцам приходится всё чаще рисковать и подходить ближе к линии фронта.

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VK / Минобороны России

Андрей Бражников
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