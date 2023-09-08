Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Ранее Лайф уже рассказывал, что российские военные стали эффективнее глушить украинские беспилотники. Ещё в начале конфликта операторы БПЛА пилотировали дроны с большого расстояния от линии фронта, это защищало их от непосредственной угрозы. Однако теперь у вражеских аппаратов появились дополнительные помехи, из-за чего бойцам приходится всё чаще рисковать и подходить ближе к линии фронта.