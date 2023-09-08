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8 сентября, 13:21

Мария Погребняк решила не оставлять фамилию экс-мужа

<p>Павел и Мария Погребняк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariapoga</p>

Павел и Мария Погребняк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariapoga

Бизнесвумен Мария Погребняк призналась, что не стала оставлять фамилию мужа — экс-футболиста Павла Погребняка — после развода, тем более что во время брака она носила девичью.

"Фамилию Павла оставлять не буду, ведь я её и не брала. По паспорту всегда была Шаталовой", — заявила светская львица в беседе c kp.ru.

Блогер и футболист прожили вместе 17 лет и воспитывали троих сыновей. Информация о расторжении их брака появилась на официальном сайте Преображенского районного суда города Москвы.

"Мы окончательно всё! Но мы остались в прекрасных отношениях. 1 сентября вместе провожали сыновей в школу. Заранее обговорили, что дети остаются со мной, а Паша будет с ними часто видеться", — поделилась Мария.

"Нельзя терпеть насилие и унижение": Мария Погребняк требует развода и алиментов от футболиста

"Нельзя терпеть насилие и унижение": Мария Погребняк требует развода и алиментов от футболиста

Напомним, в июле блогер и модель Мария Погребняк подала в суд иск о расторжении брака с мужем — футболистом Павлом Погребняком. Лайф ранее рассказывал о причинах громкого развода одной из самых крепких пар в спортивном мире.

Полина Федотова
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