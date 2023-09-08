Мария Погребняк решила не оставлять фамилию экс-мужа

Бизнесвумен Мария Погребняк призналась, что не стала оставлять фамилию мужа — экс-футболиста Павла Погребняка — после развода, тем более что во время брака она носила девичью.

"Фамилию Павла оставлять не буду, ведь я её и не брала. По паспорту всегда была Шаталовой", — заявила светская львица в беседе c kp.ru.

Блогер и футболист прожили вместе 17 лет и воспитывали троих сыновей. Информация о расторжении их брака появилась на официальном сайте Преображенского районного суда города Москвы.