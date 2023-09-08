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8 сентября, 14:17

Актриса Елизавета Боярская впервые за два года появилась на публике

<p>Елизавета Боярская. Обложка ©<a href="https://www.kp.ru/daily/27552/4820358/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kp.ru / Алексей Булатов</a></p>

Елизавета Боярская. Обложка © kp.ru / Алексей Булатов

Актриса Елизавета Боярская, которая в последнее время вела закрытый образ жизни, на днях снова вышла в свет: дочь Михаила Боярского появилась на вручении премии Корша Театра наций. Артистка призналась, что из-за сложного рабочего графика времени на светские мероприятия не остаётся.

Как пишет kp.ru, в этот вечер знаменитость надела вечернее платье в пол. Мужа — актёра Максима Матвеева — рядом не было. Он должен появиться в Сочи, где представит фильм "Триггер".

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Лиза Боярская — актриса и модель, дочь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Продолжив актёрскую династию, ей пришлось приложить немало усилий, чтоб выйти из тени знаменитых родителей, но определённо ей это удалось. Счёт фильмов с её участием пошёл на десятки, а в МДТ она заслуженно именуется примой. О творческом пути и личной жизни артистки читайте на uznayvse.ru.

Ранее актриса Равшана Куркова раскрыла имя дочери. Артистка рассказала, что назвала ребёнка Самирой.

Полина Федотова
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