Актриса Елизавета Боярская впервые за два года появилась на публике

Актриса Елизавета Боярская, которая в последнее время вела закрытый образ жизни, на днях снова вышла в свет: дочь Михаила Боярского появилась на вручении премии Корша Театра наций. Артистка призналась, что из-за сложного рабочего графика времени на светские мероприятия не остаётся.

Как пишет kp.ru, в этот вечер знаменитость надела вечернее платье в пол. Мужа — актёра Максима Матвеева — рядом не было. Он должен появиться в Сочи, где представит фильм "Триггер".

Лиза Боярская — актриса и модель, дочь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Продолжив актёрскую династию, ей пришлось приложить немало усилий, чтоб выйти из тени знаменитых родителей, но определённо ей это удалось. Счёт фильмов с её участием пошёл на десятки, а в МДТ она заслуженно именуется примой. О творческом пути и личной жизни артистки читайте на uznayvse.ru.