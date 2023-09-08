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8 сентября, 13:34

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку военных лет

В ночи на субботу и воскресенье Дворцовый мост в Северной столице будут разводить под музыку военных лет, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Это произойдёт в рамках светомузыкального шоу "Поющие мосты".

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку военных лет. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Над Невой прозвучат фрагменты первой части Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко и Ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова.

Кроме того, жители и гости города услышат инструментальные версии легендарных песен "На безымянной высоте", "Три танкиста", "Прощание славянки", "Синий платочек" и "Священная война".

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Лайф писал, что в Санкт-Петербурге демонтировали небольшую скульптуру зайца, установленную у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость. Так, при обследовании объекта на ухе "животного" нашли трещину. Следующие несколько недель его будут ремонтировать.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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