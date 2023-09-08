Российские войска могут окружить Харьков, заявили в США

Подразделения Вооружённых сил России в ходе наступления скоро окружат Харьков. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Они (российские военные. — Прим. Лайфа) медленно продвигаются на севере в восточной части Украины. В конечном итоге они продвинутся дальше <...> и окружат Харьков", — сказал он в интервью немецкому ютуб-каналу Die Weltwoche.

По его словам, ВС РФ приготовили для вражеских отрядов смертельную ловушку, в которой бойцам ВСУ придётся жертвовать собой в большом количестве. Вместе с тем военный отметил, что благодаря системе разведки российская сторона может обнаружить и уничтожить любую цель на поле боя, в то время как ни Запад, ни Украина не в состоянии дать достойный ответ.

"Это полное фиаско", — заключил Макгрегор, оценивая разрекламированное контрнаступление Киева.