Дискуссии о необходимости "устранить" президента Украины Владимира Зеленского всё чаще возникают в вооружённых силах Незалежной. Такие разговоры участились на фоне провального контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Внутри украинских сил идёт много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского", — написал отставной полковник американской армии в соцсети X.

Также американский офицер обратился к Киеву с призывом как можно скорее пойти на переговоры с Россией. Он напомнил, что за время конфликта украинская армия потеряла около 400 тысяч человек лишь убитыми.

"Заключите мир, глупцы!" — подытожил Макгрегор.