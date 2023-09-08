В США заговорили об "устранении" Зеленского на фоне провального контрнаступа
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ размышляют об "устранении" Зеленского
Дискуссии о необходимости "устранить" президента Украины Владимира Зеленского всё чаще возникают в вооружённых силах Незалежной. Такие разговоры участились на фоне провального контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Внутри украинских сил идёт много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского", — написал отставной полковник американской армии в соцсети X.
Также американский офицер обратился к Киеву с призывом как можно скорее пойти на переговоры с Россией. Он напомнил, что за время конфликта украинская армия потеряла около 400 тысяч человек лишь убитыми.
"Заключите мир, глупцы!" — подытожил Макгрегор.
Ранее Лайф писал, что сам Зеленский всё чаще впадает в истерику из-за банальной нехватки живой силы для ВСУ. Насильное принуждение мужского населения к отправке на фронт лишь усиливает ненависть общества к президенту.
ТАСС / FILIP SINGER