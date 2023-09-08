Арбитражный суд взыскал в пользу государства акции "Метафракс кемикалса"

Арбитражный суд Пермского края постановил истребовать в пользу государства акции АО "Метафракс кемикалс". Решение суда подлежит немедленному исполнению.

"Истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс" в количестве 281 миллион 672 тысячи 929 штук из чужого незаконного владения АО "Медиахолдинг", 802 тысячи 299 штук — из чужого незаконного владения ОАО "Метафракс трейдинг", — сказала судья.

Напомним, Генпрокуратура подала заявление о наложении ареста на имущество АО "Метафракс кемикалс", что было поддержано судом. По данным органа, предприятие является стратегически важным и было приватизировано без согласия правительства страны. Выяснилось, в частности, что у одного из бенефициаров предприятия — Сейфеддина Рустамова — есть американское гражданство.