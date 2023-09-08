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8 сентября, 14:33

ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

Система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Момент уничтожения беспилотника самолётного типа в небе над Брянской областью. Видео © SHOT

"На подлёте к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале, поблагодарив подразделения ПВО за работу.

Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области

Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области

Несколькими часами ранее украинская армия предприняла попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолётного типа. Удар по объектам на территории России был предотвращён.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Александра Вишнякова
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