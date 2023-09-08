Камеры засняли жёсткий таран водителя на джипе во время битвы за место у АЗС в Воронеже

Появились кадры жёстких разборок за место у АЗС в Воронеже, когда 33-летний водитель переехал на внедорожнике обидчика, порезавшего ему щёку во время спора. Видео с камер наблюдения публикует SHOT.

Водитель внедорожника переехал мужчину на АЗС в Воронеже. Видео © t.me / SHOT

Сергей пытается сесть за руль белого автомобиля Volkswagen, но в этот момент машину начинает таранить чёрный внедорожник Land Rover, за рулём которого был Евгений. Первый мужчина не успевает заскочить в машину и падает под колёса джипа, который, не останавливаясь, проезжает по нему. Сергей уже арестован в рамках уголовного дела о покушении на убийство.