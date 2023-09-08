Камеры засняли жёсткий таран водителя на джипе во время битвы за место у АЗС в Воронеже
Опубликовано видео наезда внедорожника на мужчину в ходе ссоры на АЗС в Воронеже
Участники конфликта на АЗС в Воронеже 54-летний Евгений и 33-летний Сергей. Фото © SHOT
Появились кадры жёстких разборок за место у АЗС в Воронеже, когда 33-летний водитель переехал на внедорожнике обидчика, порезавшего ему щёку во время спора. Видео с камер наблюдения публикует SHOT.
Водитель внедорожника переехал мужчину на АЗС в Воронеже. Видео © t.me / SHOT
Сергей пытается сесть за руль белого автомобиля Volkswagen, но в этот момент машину начинает таранить чёрный внедорожник Land Rover, за рулём которого был Евгений. Первый мужчина не успевает заскочить в машину и падает под колёса джипа, который, не останавливаясь, проезжает по нему. Сергей уже арестован в рамках уголовного дела о покушении на убийство.
Напомним, 4 сентября на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже произошёл конфликт двух мужчин на Volkswagen и Land Rover, которые поспорили за место в очереди к АЗС. 54-летний Евгений с ножом напал на 33-летнего Сергея, порезав ему щёку. Последний в долгу не остался и сбил обидчика на своём внедорожнике. Евгений выжил, но в реанимации.