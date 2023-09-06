Поножовщина и таран на джипе: Водители устроили смертельную битву за место в очереди на АЗС в Воронеже

В Воронеже место в очереди на заправку автомобиля стало причиной поножовщины и тарана на джипе. Видео с места событий опубликовал SHOT.

Конфликт с поножовщиной и наездом автомобиля на АЗС в Воронеже. Видео © T.me / SHOT/ typicalvoronezh

По данным канала, инцидент произошёл 4 сентября на улице 45-й Стрелковой Дивизии. Конфликт начался с того, что двое мужчин на Volkswagen и Land Rover не смогли договориться о том, кто будет заправляться первым. Ссора накалилась, и 54-летний Евгений (на фото слева) извлёк нож и напал на 33-летнего Сергея (на фото справа), оставив рану на щеке. Тот в долгу не остался и сбил обидчика на своём внедорожнике.