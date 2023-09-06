Поножовщина и таран на джипе: Водители устроили смертельную битву за место в очереди на АЗС в Воронеже
На АЗС в Воронеже мужчина порезал лицо водителю и был сбит на внедорожнике
Участники конфликта на АЗС в Воронеже, 54-летний Евгений и 33-летний Сергей. Фото © SHOT
В Воронеже место в очереди на заправку автомобиля стало причиной поножовщины и тарана на джипе. Видео с места событий опубликовал SHOT.
Конфликт с поножовщиной и наездом автомобиля на АЗС в Воронеже. Видео © T.me / SHOT/ typicalvoronezh
По данным канала, инцидент произошёл 4 сентября на улице 45-й Стрелковой Дивизии. Конфликт начался с того, что двое мужчин на Volkswagen и Land Rover не смогли договориться о том, кто будет заправляться первым. Ссора накалилась, и 54-летний Евгений (на фото слева) извлёк нож и напал на 33-летнего Сергея (на фото справа), оставив рану на щеке. Тот в долгу не остался и сбил обидчика на своём внедорожнике.
Евгения доставили в реанимацию, он в тяжёлом состоянии. Сергея задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело, ему вменяют покушение на убийство. Известно, что он сотрудник компании, продающей катера и лодки. Фигурант может получить до 15 лет колонии. Ни один из этих мужчин не имел судимости ранее.
А 3 сентября в Батайске Ростовской области участника СВО Вячеслава избили и подстрелили из травматического пистолета. Молодой человек добежал до больницы: видеокамеры зафиксировали, как он бегом добрался до ограды и перемахнул через неё. 28-летнего мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, хирурги достали из его тела пять пуль. Возбуждено уголовное дело. Установлена личность стрелявшего, его ищут. Всего в нападении участвовало, предположительно, около 20 человек.