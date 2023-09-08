В результате атаки БПЛА в Брянске загорелось здание, повреждены окна ж/д вокзала
В небе над Брянском силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили украинский беспилотник, который упал на административное задание и привёл к его возгоранию. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчёты работают, ликвидируют горение", — написал он.
Позже ещё три украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область, уточнили в Минобороны. Два аппарата сбиты средствами ПВО прямо в воздухе. Один, по словам Богомаза, при падении задел железнодорожный вокзал Брянска. Пострадавших и серьёзных разрушений, по предварительной информации, нет.
"В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — уточнил губернатор.
Ранее сообщалось, что поставленный на Украину из Чехии беспилотник Primoco One уничтожен российскими бойцами над территорией бывшего Каховского водохранилища. Обломки дрона стоимостью 550 тысяч евро переданы специалистам для изучения.
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