В результате атаки БПЛА в Брянске загорелось здание, повреждены окна ж/д вокзала

В небе над Брянском силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили украинский беспилотник, который упал на административное задание и привёл к его возгоранию. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчёты работают, ликвидируют горение", — написал он.

Позже ещё три украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область, уточнили в Минобороны. Два аппарата сбиты средствами ПВО прямо в воздухе. Один, по словам Богомаза, при падении задел железнодорожный вокзал Брянска. Пострадавших и серьёзных разрушений, по предварительной информации, нет.

"В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — уточнил губернатор.