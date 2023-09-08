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Регион
Опубликовано 8 сентября 2023, 04:02
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Российские бойцы уничтожили дрон ВСУ чешского производства за полмиллиона евро

Поставленный на Украину из Чехии беспилотник Primoco One уничтожен российскими бойцами над территорией бывшего Каховского водохранилища. Обломки дрона стоимостью 550 тысяч евро переданы специалистам для изучения, рассказал командир добровольческого отряда "Барс-10" с позывным Сатурн.

По его словам, летательный аппарат был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Останки БПЛА рухнули на зыбкий и заминированный участок местности. После четырёх безуспешных попыток достать трофей ползком его приволокли при помощи верёвок.

"Мы получили сообщение — разведданные от поста воздушного наблюдения, — что легкомоторный самолёт двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК", — рассказал Сатурн РИА "Новости".

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Тем временем ВСУ продолжают испытывать проблемы с количеством беспилотников. Для устранения дефицита летательных аппаратов МО Украины потратило 17 миллионов долларов на закупку 55 дронов Hawk. Однако в день передачи БПЛА ведомству вручили лишь три исправные "птички".

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / primocouav

Илья Пушкарев
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