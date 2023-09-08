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8 сентября, 15:47

ВСУ предрекли разгром при атаке на Черноморский флот даже со Starlink от Маска

Эксперт Сивков: ВСУ не смогли бы поразить Черноморский флот даже со Starlink

<p>Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Спутниковая сеть американского предпринимателя Илона Маска Starlink не помогла бы украинским военным в атаке на Черноморский флот, поскольку ВСУ не обладают оружием, удары которого российские корабли не смогли бы отразить. Об этом рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"Спутники Starlink играют только роль канала связи. <...> Определение расположения осуществляется через GPS. Украинские катера уничтожаются огнём с кораблей. Когда они продвигались, их спокойно уничтожали, ни один не прорвался. Никакого серьёзного поражения нашему флоту эти катера даже с помощью Starlink нанести не могли бы", объяснил эксперт в беседе с НСН, отметив, что российский флот предпринял дополнительные меры защиты, которые работают со 100%-ной эффективностью.

Сивков добавил, что самое опасное противокорабельное вооружение в арсенале ВСУ — крылатые ракеты "Гарпун". Тем не менее системы ПВО легко их обнаруживают и уничтожают. На вооружении украинской армии есть быстроходные катера, начинённые взрывчаткой, которые хороши только при атаке незащищённых целей. А все разговоры о подводных дронах — вымысел, подобные аппараты не могут полностью погружаться под воду, иначе потеряют связь со спутником. У ВСУ нет беспилотников, которые были бы опасны для российских военных кораблей, заключил эксперт.

У Маска нашли скрытые мотивы после решения отрубить Starlink у ВСУ перед атакой на Крым

У Маска нашли скрытые мотивы после решения отрубить Starlink у ВСУ перед атакой на Крым

Ранее сегодня американский миллиардер Илон Маск заявил, что не отдавал распоряжения деактивировать спутниковую сеть Starlink у берегов Крыма для предотвращения атаки ВСУ на Черноморский флот России в 2022 году. Связь в этом районе была ограничена задолго до нападения, написал предприниматель в соцсетях.
Юрий Лысенко
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