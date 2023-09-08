ВСУ предрекли разгром при атаке на Черноморский флот даже со Starlink от Маска

Спутниковая сеть американского предпринимателя Илона Маска Starlink не помогла бы украинским военным в атаке на Черноморский флот, поскольку ВСУ не обладают оружием, удары которого российские корабли не смогли бы отразить. Об этом рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"Спутники Starlink играют только роль канала связи. <...> Определение расположения осуществляется через GPS. Украинские катера уничтожаются огнём с кораблей. Когда они продвигались, их спокойно уничтожали, ни один не прорвался. Никакого серьёзного поражения нашему флоту эти катера даже с помощью Starlink нанести не могли бы", — объяснил эксперт в беседе с НСН, отметив, что российский флот предпринял дополнительные меры защиты, которые работают со 100%-ной эффективностью.

Сивков добавил, что самое опасное противокорабельное вооружение в арсенале ВСУ — крылатые ракеты "Гарпун". Тем не менее системы ПВО легко их обнаруживают и уничтожают. На вооружении украинской армии есть быстроходные катера, начинённые взрывчаткой, которые хороши только при атаке незащищённых целей. А все разговоры о подводных дронах — вымысел, подобные аппараты не могут полностью погружаться под воду, иначе потеряют связь со спутником. У ВСУ нет беспилотников, которые были бы опасны для российских военных кораблей, заключил эксперт.