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8 сентября, 16:02

Владимир Кехман назначен директором Петербургского культурного форума

<p>Владимир Кехман. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Владимир Кехман. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на 16–18 ноября, будет организован под руководством худрука Михайловского театра в Санкт-Петербурге, директора МХАТ имени М. Горького Владимира Кехмана. Об этом указано на сайте проекта.

"Восьмого сентября Владимир Кехман возглавил АНО "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума". Основной задачей нового руководителя станет успешная подготовка культурного форума, который пройдёт в Санкт-Петербурге впервые с 2019 года", отмечается в тексте.

Кехман уже занимал аналогичную должность в 2012 году, а также курировал подготовительные мероприятия и проведение II Санкт-Петербургского международного культурного форума. Проект реализуется при поддержке Минкульта РФ, Правительств России и Санкт-Петербурга.

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Татьяна Миссуми
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