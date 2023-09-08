Бундестаг принял скандальный закон о климатически нейтральном отоплении

Бундестаг при большинстве голосов принял новый закон о климатически нейтральном отоплении, который ранее вызвал негодование среди политической оппозиции и населения страны. Об этом сообщили на сайте парламента Германии.

В пользу законопроекта проголосовали 399 депутатов, против — 275, ещё пятеро отказались от участия в голосовании. Изменения в законодательстве начнут действовать не раньше чем в начале 2024 года.

Новым законом оказались недовольны как представители оппозиции, так и простые граждане страны. Из-за этого его принятие перенесли на последнюю часть депутатских каникул. Авторство инициативы приписывают вице-канцлеру и главе немецкого Министерства экономики Роберту Хабеку. Она предполагает поэтапный отказ от систем отопления, работающих на нефти и газе. Вместо них хотят использовать возобновляемые энергоресурсы, которыми новые системы отопления должны будут обеспечиваться минимум на 65%.

При этом законопроект не оставляет выбора при постройке новых домов. А при замене устаревших систем правительство предлагает недешёвые тепловые насосы, которые и установить не всегда возможно. Если здание не будет соответствовать новым правилам, власти обещают возмещение 30–50% потраченных на установку средств. При этом, как отмечают критики инициативы, под этими обещаниями нет законодательной базы.

А ещё законом предусмотрено освобождение людей старше 80 лет от необходимости замены отопления. Этот момент законопроекта тоже подвергся критики из-за того, что "дискриминирует" более молодых пенсионеров.