Психолог выделила 5 главных причин скандалов в семье из-за денег

Финансовый вопрос часто является яблоком раздора во многих семьях. Партнёры избегают обсуждений этой темы, загоняя друг друга в тупик. Есть несколько причин, которые мешают супругам решать денежные проблемы. Подробнее о них рассказала психолог Екатерина Иванова в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам психолога, первая причина конфликтов кроется в том, что далеко не всегда в семье у партнёров в точности совпадают ценности и иерархия. Если коннект всё же происходит — это редкий случай.

У живущих под одной крышей есть индивидуальные цели, которые часто становятся ареной. Самые популярные темы для столкновений — дети от предыдущего брака, родители, а также игрушки, аксессуары, увлечения, страсть к которым не разделяет один из партнёров.

"К трудностям разговора о деньгах относится и тот факт, что деньги — всегда спорная территория в браке. Чьи деньги — того, кто заработал? Но второй часто предоставлял такую возможность, ухаживая, например, за детьми, в которых были заинтересованы оба партнёра. Деньги в браке поровну? Но обычно тот, кто заработал больше, претендует и на большие права в решении, куда пойдут средства. Нет чётких рамок и правил в разделе финансовой территории в семье", — отметила психолог.

Эксперт заверила, что психологическое слияние партнёров в браке также плохо сказывается на способности людей конструктивно договариваться в денежных вопросах.

Психолог рассказала, что в любом количестве денег заложена идея дефицита средств, так как потребности, на которые они тратятся, всё время растут. Например, вчера не хватало денег на приличный костюм, а сегодня — на элитную недвижимость. Средств стало в разы больше, но проблемы в психологическом отношении, по сути, те же.