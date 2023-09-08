Леденцы не помогут: Лор раскрыл 5 способов быстро снять боль в горле

Осень — пора вирусов и болезней. Бывает, что боль в горле возникает в неподходящий момент. Врач-отоларинголог Шамиль Маликов рассказал в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", как реанимировать горло в сжатые сроки.

"Если речь идёт об осиплости голоса, например у певца, то здесь поможет внутригортанное вливание с использованием препарата с кортизолом, ещё можно добавить масло и антигистаминные, чтобы снять отёк с голосовых связок. Если же горло просто болит или наблюдается першение в глотке, хорошо действует полоскание противовоспалительными препаратами. А вот от пшикалок и леденцов быстрого эффекта ждать бессмысленно", — заявил эксперт.

По словам врача, можно обойтись простым обезболивающим. Симптомов оно не уберёт, но даст возможность не отменять планы. Подойдут даже пастилки с анестетиками. А вот народные средства быстро вылечиться не помогут. Так что лучше прибегнуть к проверенным медициной методам.