В ООН поспешили оправдаться после волны критики из-за предложенной России сделки по зерну

ООН не стремится добиться отмены антироссийских санкций и не предлагает механизмы для обхода для возобновления зерновой сделки, все актуальные предложения организации по этому вопросу учитывают наложенные на РФ санкции. Об этом на брифинге сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, идёт речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно. Ещё год назад генеральный секретарь ООН начал прилагать усилия по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки", — заявил он.

Кроме того, Хак подчеркнул, что речь о снятии рестрикций с России не идёт, ведь российские удобрения и продовольствие были удалены из санкционных списков. Усилия генсека ООН направлены на то, чтобы с помощью зерновой сделки и меморандума о взаимопонимании с РФ нарастить экспорт этой продукции и из России, и с Украины, не нарушив ограничений.

В заключение зампредставителя генсека организации повторил, что ООН не создаёт для Москвы возможности по обходу санкций. В доказательство своих слов Хак указал на то, что со стороны российского МИД положительной реакции на предложения организации не последовало.